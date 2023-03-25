«Научу, как остаться свободными»: Рудковская дала совет блогерам Лерчеку и Митрошиной

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Продюсер Яна Рудковская выразила собственную позицию по ситуации с блогерами Александрой Митрошиной и Валерией Чекалиной, у которых возникли серьезные проблемы с налогами. Рудковская написала, что никто не подсказал им обеим простую вещь: нельзя экономить на финансистах.

— Мне очень жаль, что никто не подсказал им простую вещь — вот вам всем бесплатная мудрость от меня, которая не облагается налогами и за которую не придется платить мне как за курсы от Саши и Лерчек. Они учат, как стать богатыми, а я научу вас, как остаться свободными. Нельзя экономить на финансистах, — написала продюсер.

Яна Рудковская предположила, что расследования в отношении Чекалиной и Митрошиной стали своего рода показательной поркой, чтобы другие блогеры-миллионники вовремя и прозрачно выплачивали налоги. Продюсер добавила, что в России налоговые обложения сравнительно небольшие, но даже с ними можно оступиться. Особенно если всем демонстрировать, какие у тебя высокие доходы, резюмировала Рудковская в своем Telegram-канале.

Блогеров Валерию и Артема Чекалиных подозревают в неуплате налогов на 300 миллионов рублей. Лерчек с мужем сейчас под домашним арестом, им запретили пользоваться интернетом. Похожая ситуация и с Александрой Митрошиной — девушку, проводившую онлайн-курсы по ведению собственного блога, подозревают в неуплате налогов на 120 миллионов рублей. Однако Митрошина сейчас находится за границей.

В очереди на проверку налоговых отчислений оказалась также «королева» так называемых марафонов желаний Елена Блиновская. Ею тоже заинтересовалась полиция. На чем и сколько зарабатывают блогеры, почему некоторые из них не платят налоги и что им за это грозит, рассказали в материале «Вечерней Москвы».