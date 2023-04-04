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Главные новости к утру 4 апреля

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 4 апреля
Фото: Вечерняя Москва

Начальника управления ГИБДД по Нурлатскому району в Татарстане Дениса Агаева нашли в своем кабинете мертвым, рядом с ним лежал табельный пистолет. Тело обнаружили его коллеги.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время речи на предприятии в Миннесоте внезапно прервался, чтобы найти мэра города Миннеаполис Джейкоба Фрея. Несмотря на обращение американского лидера, Фрей так и не откликнулся.

Соединенные Штаты и их союзники пытаются сорвать второй саммит Россия — Африка, который должен пройти в июле в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Трансгендерная и расовая идеология администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена и политизация армии приводят американские вооруженные силы к упадку. Такое мнение высказал телеведущий канала Fox News, член палаты представителей Майкл Уолтц.

Машина сбила женщину, которая разгуливала по проезжей части МКАД.

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