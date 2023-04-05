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Захарова: Теракт в Санкт-Петербурге будут обсуждать в Совбезе ООН

Евгений Силаев
Общество
Захарова: Теракт в Санкт-Петербурге будут обсуждать в Совбезе ООН
Фото: МИД РФ

Теракт в Санкт-Петербурге и убийство военного корреспондента Владлена Татарского будут обсуждать во время председательства России в Совете безопасности Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом в среду, 5 апреля, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

— Террористический акт, который сейчас расследуется российскими правоохранительными органами, безусловно, станет одной из тем обсуждения СБ ООН по целому ряду причин. Российское представительство при ООН детально представляет всю фактологию, которая имеет отношение к повестке Совбеза, отстаиванию нами наших национальных интересов на ООНовской площадке, — заявила Захарова, чьи слова приводит РИА Новости.

Взрыв, в результате которого погиб Татарский, произошел вечером 2 апреля в кафе «Стрит-бар» в районе Университетской набережной в Санкт-Петербурге. В заведении проходило выступление военкора. Что известно о погибшем — в материале «Вечерней Москвы».

Президент России Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества посмертно. В указе говорится, что военкор был награжден «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении долга».

Мария Захарова ООН Терроризм
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