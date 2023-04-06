Росмолодежь и РССМ запустят всероссийскую молодежную программу «Кадры для села»

Фото: Пресс-служба Госдумы

Росмолодежь и Российский союз сельской молодёжи соберут «новые лица села» — ярких молодых людей, сельских блогеров, фермеров — и известных опытных наставников, чтобы рассказать о запуске новой всероссийской молодежной программы «Кадры для села» на площадке Российского государственного аграрного университета имени К.А. Тимирязева. Встреча пройдет 6 апреля в Центральной научной библиотеке имени Н.И. Железанова. Участниками мероприятия станут: Оксана Лут, заместитель министра сельского хозяйства; Юлия Оглоблина, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам, лидер Российского союза сельской молодежи; Покровский Дмитрий – директор департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования и другие.

На мероприятии организаторы расскажут о наполнении и смыслах программы подготовки команд молодых специалистов для реализации социальных проектов «Кадры для села».

Молодые представители российского села в свою очередь представят личные истории успеха, поделятся своим видением прогрессивных сельских территорий, а в процессе диалога с руководителями федеральных ведомств — сформируют карту «точек взаимодействия» молодёжи с органами власти, коммерческими и общественными структурами в процессе реализации программы.

На площадке расположат интерактивную зону, где гостей встретит живой символ программы «Кадры для села», постоялец Городской Фермы на ВДНХ и подопечный руководителя Росмолодежи Ксении Разуваевой гусь Василий. Также на стенде виртуальной реальности от компании «Интерагротех» с помощью VR-очков можно будет научиться ремонтировать трактор.

Для участников накроют фермерский стол в лучших традициях сельского гостеприимства. Свою продукцию на нём представит юный сыровар из села Владимировка Новосибирской области Михаил Пятков. Мальчик ещё учится в школе, но уже стал одним из победителей бизнес-игры «Начинающий фермер». Денис Гринин, создатель бренда «Косопузый фермер» из Рязанской области представит свои сыры, фермеры из Подмосковья привезут ягодные и огуречные варенья, а Российская Гильдия пекарей и кондитеров предоставит свою хлебобулочную продукцию. Кроме того, перед гостями мероприятия выступят народные творческие коллективы.

Российский союз сельской молодёжи — общероссийская молодежная общественная организация, представляющая интересы сельской молодёжи на всероссийском уровне. Активисты союза — это более 60 тысяч человек в 80 субъектах РФ, которые ежедневно вовлекают сельскую молодежь в социально-экономическое развитие села, модернизацию агропромышленного комплекса и повышение качества жизни сельского населения.

Кадры для села — программа подготовки команд молодых специалистов для реализации социальных проектов, разработанная РССМ совместно с Росмолодежью по поручению Владимира Путина по итогам Государственного совета РФ по аграрной политике 2019 года. Она направлена на всестороннюю поддержку сельской молодежи от 14 до 35 лет и охватит четверть молодых людей России.