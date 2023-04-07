Бесплатная лекция об освобождении Сталинграда пройдет в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 8 апреля состоится бесплатная лекция «Сталинградская битва» в рамках «Открытого лектория». Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщили в пресс-службе музея.

— Лекция посвящена событиям во время грандиозной битвы на берегах Волги. Красная Армия в летних боях 1942 года была отброшена к Сталинграду, но смогла удержаться на его улицах, а севернее и южнее города занять выгодные плацдармы, с которых 19 ноября 1942 года началось советское контрнаступление, — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что победа в Сталинграде стала началом коренного перелома в Великой Отечественной войне. Самое мероприятие пройдет для подготовки к «Диктанту Победы». Оно начнется в 12:00.

Также 8 апреля Музей Победы проведет бесплатные мастер-классы, посвященные основам мультипликации. Юные участники смогут познакомиться с основами мультипликации, попробовать себя в роли режиссера и художника, а также создать свой мультфильм-визитку.

Стало известно об открытии выставки «Родина. Подвиг. Судьба», посвященной советским разведчикам. В общей сложности школьные музеи Москвы и Саратовской области представили свыше 50 подлинных раритетов из своих коллекций.