В Москве проходит церемония прощания с Владленом Татарским

Фото: t.me/vladlentatarsky

В Москве в субботу, 8 апреля, началась церемония прощания с блогером и военным корреспондентом Владленом Татарским.

— Профессия военный репортер — это самое сложное, наверное, что бывает на войне, где надо быть под пулями каждый день, а Владлен не вылезал из окопов. И нести правду — иногда радостную, иногда не очень, — цитирует слова основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина РИА Новости.

Отмечается, что на входе на территорию кладбища выставлены металлодетекторы, а желающих проститься с Татарским тщательно осматривают.

Кроме того, в столице перекрыт Троекуровский проезд. По пути к кладбищу огорожены тротуары и выставлено оцепление из росгвардейцев. Заезжающие на территорию кладбища машины также тщательно осматривают с помощью полицейских собак.

Взрыв, в результате которого погиб Татарский, произошел вечером 2 апреля в кафе «Стрит-бар» в районе Университетской набережной в Санкт-Петербурге. В заведении проходило выступление военкора. Что известно о погибшем — в материале «Вечерней Москвы».

Президент России Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества посмертно. В указе говорится, что военкор был награжден «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении долга».