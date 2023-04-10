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Песков заявил о вовлеченности Франции в конфликт на Украине

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Песков заявил о вовлеченности Франции в конфликт на Украине
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Франция не сможет играть роль посредника в разрешении конфликта на Украине, так как она сама вовлечена в него. Об этом в понедельник, 10 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Париж фактически занимает сторону одного из участников конфликта. Париж, кроме того, и косвенно, и прямо вовлечен в этот конфликт на стороне Украины. Поэтому здесь пока трудно себе представить какие-то посреднические усилия, — передает его слова РИА Новости.

Президенту Франции Эммануэлю Макрону не удалось заставить главу Китая Си Цзиньпина изменить позицию по конфликту на Украине, сообщило издание Politico 6 апреля. Отмечается, что лидер Поднебесной «не проявил никаких признаков изменения своей позиции» по конфликту на Украине после переговоров с французским лидером.

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что Пекин готов к обсуждению урегулирования украинского кризиса с Евросоюзом.

Раньше Китай старался не привлекать к себе внимания. Сейчас роль Китая на мировой арене сильно поменялась, поэтому страна не может не реагировать на крупные кризисы в разных частях планеты. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал глава Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов.

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