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Песков: Законопроект об электронных повестках пока не поступил на подпись Путину

Евгений Жуков
Политика
Песков: Законопроект об электронных повестках пока не поступил на подпись Путину
Фото: Администрация президента РФ

Законопроект об электронных повестках пока не поступил на подпись президенту России Владимиру Путину. Об этом в среду, 12 апреля, сообщили пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Нет, — процитировало слова представителя Кремля РИА Новости.

Накануне Государственная дума приняла закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Подробнее о законе, а также ответы на связанные с ним вопросы — в материале «Вечерней Москвы».

Также глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев раскрыл подробности о работе электронного реестра военнообязанных. «ВМ» собрала самую важную информацию.

Глава Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что электронные повестки от военкоматов будут дублировать бумажные и оба оповещения будут иметь одинаковую юридическую силу.

В свою очередь депутат Госдумы, лидер партии «Родина» Алексей Журавлев внес в парламент проект о пожизненном лишении права занимать должности на государственной службе за уклонение от призыва.

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