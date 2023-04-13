«Сделала себя сама»: Пересильд отреагировала на приписанные ей романы

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Актрисе Юлии Пересильд и режиссеру Климу Шипенко пришлось полететь на международную космическую станцию (МКС), чтобы снять несколько эпизодов фильма «Вызов». Команда работала в невесомости и жила по расписанию МКС.

— Честно говоря, подходя к ракете, я продолжала думать, что вот-вот из нее выйдут люди с камерами и скажут: «Добро пожаловать на программу «Розыгрыш!». Этот уровень с точки зрения риска и эмоций уже не перепрыгнешь. Как ни старайся. Хотя есть еще, конечно, Марианская впадина, — поделилась впечатлениями актриса.

Чаще всего Пересильд играет в фильмах роли сильных и волевых женщин, однако сейчас она планирует сосредоточиться на романтическом кино. При этом знаменитость расстраивает, что ей часто приписывают романы, в которых она якобы зависит от мужчин.

— Я Золушка на самом деле. Девочка, которая сделала себя сама. Просто очень грустно, что, как только женщина чего-то достигает, на нее тут же навешивают ярлык, что она чья-то дочь, жена, любовница, — приводит слова Пересильд StarHit.

Осенью прошлого года стартовали съемки фильма «Вызов». Работа над картиной о спасении космонавта на орбите проходила на космодроме Байконур.

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев высказал мнение, что фильм «Вызов» претендует на миллиардные сборы. Он может превзойти успех картины «Чебурашка», которая стала рекордсменом российского проката всего за пять дней.