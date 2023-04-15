«Теперь слушай меня!»: Басков вышел из себя из-за поведения Губерниева на съемках

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Певец Николай Басков серьезно поспорил со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым. Все произошло на съемочной площадке музыкального телешоу.

Губерниев был приглашенным гостем, Басков — ведущим. Однако в какой-то момент комментатор решил поменять сценарный план. Он стал много говорить, а потом и вовсе сел в кресло без приглашения.

— А теперь слушай меня! Это мое шоу, а это моя сцена! А ты участник, и я буду говорить, когда тебе садиться в кресло, — в резкой форме заявил Басков.

После этого певец еще несколько раз упрекал Губерниева в том, что ему в целом свойственно перебивать людей, передает 5-tv.ru.

Много шума наделала история, когда телеведущая и певица Ольга Бузова разрыдалась в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» после вопроса спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который являлся цитатой из известной книги Астрид Линдгрен о Карлсоне. Звезды помирились только спустя долгое время.