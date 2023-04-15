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Приметы и советы

Костомаров поздравил Навку с днем рождения из больницы

Никита Худяков
Общество
Костомаров поздравил Навку с днем рождения из больницы
Фото: YouTube / Кубань 24

Олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров поздравил бывшую партнершу Татьяну Навку с днем рождения. Об этом фигуристка рассказала в социальных сетях.

— Каждое поздравление очень трогательно для меня, но одно из них было особенно неожиданным и радостным в свете последних обстоятельств. Рома поздравил лично, безумно рада была слышать его голос, — написала она.

Подписчики поблагодарили Навку за хорошие новости и отметили, что у олимпийского чемпиона сильный характер, поэтому он обязательно вылечится.

Роман Костомаров попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Его состояние резко ухудшилось, поэтому врачи подключили спортсмена к аппарату искусственной вентиляции легких. Через некоторое время у фигуриста обнаружили сепсис, после которого, по некоторым данным, у него началось отмирание тканей конечностей, а также появились другие проблемы со здоровьем. СМИ сообщали, что Костомарову ампутировали часть ступни и руки.

Недавно ногу Костомарова подготовили к установке протеза. При этом в настоящее время речь не идет о полной выписке фигуриста из больницы, поскольку все еще сохраняется вероятность образования тромбов.

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