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Школьница из Серпухова рассказала психологу, что ее на протяжении нескольких месяцев насиловал родной дядя. Четвероклассница оказалась на отдыхе в оздоровительном центре под Наро-Фоминском. Там она попала на консультацию к психологу. В разговоре со специалистом 11-летний ребенок сообщил, что с осени прошлого года ее неоднократно насиловал 42-летний дядя.

Санкции в отношении Российской Федерации из-за конфликта на Украине оказались самым грандиозным просчетом Запада за всю историю. Такое мнение высказали эксперты в статье для издания American Thinker.

Польша разговаривает с Украиной до тех пор, пока та ей нужна как «антироссийский инструментарий». Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Шесть солдат погибли, 30 пропали без вести во время операции по спасению новозеландского летчика в Папуа, Индонезия. Представители сепаратистской организации TPNPB-OPM 8 февраля сбили лайнер индонезийской авиакомпании Susi Air и взяли в заложники пилота.

Туристы из России пользуются услугами иностранных авиакомпаний, совершая перелеты в том числе и в небе над Польшей. Так, перед Пасхой туристы из Москвы и других городов спокойно пролетали над Польшей, несмотря на введенные в отношении России санкции.

В понедельник, 17 апреля, в столичном регионе ожидается облачная и сухая погода. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 8–16 градусов.