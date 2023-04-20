Новая прогулочная зона появится вдоль реки Сетунь около станции МЦД-4 «Поклонная»

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Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут благоустройство территории возле будущей станции МЦД-4 «Поклонная» на западе столицы. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

— Главная задача проекта — сделать удобные пешеходные маршруты к новой станции от жилой застройки, адаптировать пространство под запросы местных жителей. В этом районе появятся комфортные места для отдыха и прогулочные маршруты, приведем в порядок участок возле реки Сетунь, — сказал он.

По словам заммэра, во 2-м Мосфильмовском переулке обустроят разворотную площадку для транспорта, а на проспекте Генерала Дорохова установят четыре новые остановки общественного транспорта с зарядными слотами. Кроме того, специалисты обустроят прогулочную зону с лавочками и уличными торшерами.

Также специалисты Комплекса городского хозяйства также приступили к проведению благоустройства Воробьевской набережной в ЗАО. По итогам реализации проекта здесь появятся комфортные зоны для отдыха и занятий спортом у воды.