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Институт прикладной геофизики зафиксировал на планете Земля мощную магнитную бурю класса G3. По данным мониторинга космической погоды, степень возмущенности магнитного поля планеты увеличилась до уровня G3 (по шкале из пяти показателей, где G5 — экстремально сильно, G1 — слабо).

Санкционная «финансовая бомба» Соединенных Штатов, которая предназначалась для РФ, вызвала резкую реакцию мира, из-за чего валютная система Америки оказалась под угрозой. Падение статуса Штатов в международной торговле означает, что доллар потерял незаменимость.

Страны Запада заинтересованы в срыве выборов президента России в марте 2024 года и уже начали работу над этим. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

В Москве и области зафиксировали северное сияние. Причиной такого природного явления в регионе стал большой выброс солнечной массы, попавшей на Землю.

Ведущий инженер Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии Дальневосточного отделения РАН во Владивостоке скончалась, получив на рабочем месте ожоги 70 процентов тела. Возбуждено уголовное дело.