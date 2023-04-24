Полиция не нашла в брошенных у посольства РФ в США чемоданах взрывных устройств

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Сотрудники полиции не обнаружили ничего опасного в двух чемоданах, которые бросили около российского посольства в Вашингтоне. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил представитель дипмиссии.

— Вскрыли чемоданы, взрывных устройств не нашли, — рассказал он.

По его словам, в чемоданах были личные вещи, передает РИА Новости.

Неизвестная женщина оставила два чемодана у посольства РФ в США, ее разыскивают сотрудники правоохранительных органов. Территория вокруг посольства оцеплена. На месте работают взрывотехники, а информация о женщине передана правоохранительным органам.

Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что в посольство Франции в России доставили письмо с неизвестным белым порошком. Представители дипмиссии опровергли эти сообщения.