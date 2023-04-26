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Столичное предприятие увеличило выпуск бетонных смесей благодаря участию в нацпроекте

Никита Худяков
Город
Столичное предприятие увеличило выпуск бетонных смесей благодаря участию в нацпроекте
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Московский производитель строительных материалов ООО «ПартнерБетон» благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда» увеличил выпуск бетонных смесей на 30 процентов. Об этом в среду, 26 апреля, сообщили в Департаменте экономической политики и развития города Москвы.

— В течение шести месяцев с начала реализации проекта эксперты по повышению производительности труда совместно с компанией оптимизировали поток по производству бетонных смесей, используемых в строительстве жилых объектов, — говорится в сообщении.

Так, на предприятии внедрили новый регламент выполнения работ для улучшения производственного процесса, пронумеровали места хранения материалов и скорректировали маршруты движения транспорта на растворобетонном узле. В результате время производства бетонных смесей сократилось на 54 процента, а объем выпуска увеличился на 30 процентов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что столичный производитель «Экспериментальный завод объемных инженерных сооружений» (ЭЗОИС) сэкономил 35 миллионов рублей благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда». В рамках нацпроекта удалось упорядочить взаимосвязанные технологические операции и определить места хранения оснастки и комплектующих.

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