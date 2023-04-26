Ефимов: Московские предприятия нарастили объемы производства рыбной и мясной продукции

Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

За первые два месяца 2023 года столичные предприятия произвели более 46 тысяч тонн колбасных изделий, около 7,2 тысячи тонн переработанных рыбных продуктов и почти 2,5 тысячи тонн мясных субпродуктов. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Столичные компании наращивают выпуск в том числе благодаря поддержке города. Например, статус промышленного комплекса, позволяющий получать налоговые преференции, имеют три производителя мясных изделий, а также изготовитель рыбной продукции, — рассказал Ефимов.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что благодаря финансовой поддержке города столичные предприятия могут модернизировать свои площадки. В частности, три производителя мясной продукции получили льготные кредиты на 6,6 миллиарда рублей. Это позволит им закупить новое оборудование или построить новые объекты на территории города.

Кроме того, Ефимов сообщил, что к концу 2024 года площадь объектов индустриального парка «Руднево», входящего в состав ОЭЗ «Технополис «Москва», увеличится в 2,5 раза — до 300 тысяч квадратных метров. Там уже разворачивают свои мощности 17 предприятий, готовых заняться производством беспилотных летательных аппаратов. Новый кластер позволит увеличить развитие отрасли.