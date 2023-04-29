SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon Heavy за минуту до старта

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Запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с миссией ViaSat 3 Americas, который мог установить новый рекорд последовательных стартов компании SpaceX, отменили за минуту до старта.

SpaceX вела прямую трансляцию запуска, когда на 59-й секунде обратного отсчета руководитель запуска остановил его. Причина отмены пока не сообщается. Новая попытка старта может состояться через сутки.

Запуск Falcon Heavy со спутниками ViaSat 3 Americas, которые предназначены для обеспечения интернет-сигнала в сельской местности, на пассажирских самолетах и кораблях, должен был последовать за состоявшимся ранее стартом ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками O3b mPOWER.

Falcon 9 со спутниками O3b mPOWER стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 1:12 по московскому времени в субботу, 29 апреля. Ожидалось, что около 2:29 с соседней стартовой площадки должны были запустить и ракету Falcon Heavy с миссией ViaSat 3 Americas.

В случае удачного запуска Falcon Heavy старт двух орбитальных миссий с таким коротким «окном» мог стать рекордом SpaceX, передает РИА Новости.

28 апреля запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy отложили из-за удара молнии по стартовой площадке. Непогода заставила отложить запуск ракеты на неопределенный срок.