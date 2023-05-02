Врач раскрыл стоимость протезов для Костомарова

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Стоимость протезов для олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова может превысить 15 миллионов рублей. Такое мнение высказал во вторник, 2 мая, генеральный директор компании по производству протезов Иван Худяков.

— Если говорим про бионические протезы, электронные, то их стоимость начинается от 1 миллиона 900 тысяч. И дальше есть за 5, за 10, за 12 и 15 миллионов, — поделился он.

По словам врача, современные технологии позволяют изготавливать бионические протезы, которые способны полностью заменить человеку руку или ногу. Именно такие протезы, скорее всего, понадобятся фигуристу, передает слова Худякова Пятый канал.

Костомаров попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Тогда его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако через время у фигуриста был обнаружен сепсис. Состояние спортсмена медики оценивали как стабильно тяжелое. После этого, по данным СМИ, у него началось отмирание тканей конечностей, а также возникли другие проблемы со здоровьем.

Недавно ногу олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова подготовили к установке протеза. При этом в настоящее время речь не идет о перевозке спортсмена из поликлиники, поскольку все еще сохраняется вероятность образования тромбов.