Песков прокомментировал идею запретить дроны в День Победы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Идея о запрете в России дронов на 9 Мая может приниматься или отклоняться только представителями спецслужб. Об этом в среду, 3 мая, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Я не думаю, что мы можем квалифицированно поддерживать или не поддерживать какие-то рекомендации, — сказал он.

По его мнению, этим вопросом должны заниматься спецслужбы, «поскольку это целиком и полностью их прерогатива», передает РИА Новости.

Накануне Песков заявил, что российские спецслужбы делают все необходимое для обеспечения должного уровня безопасности на 9 Мая. По его словам, по этому вопросу в настоящее время проводится «очень сложная, напряженная работа».

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