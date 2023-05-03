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Приметы и советы

Песков прокомментировал идею запретить дроны в День Победы

Араз Салехов
Политика
Песков прокомментировал идею запретить дроны в День Победы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Идея о запрете в России дронов на 9 Мая может приниматься или отклоняться только представителями спецслужб. Об этом в среду, 3 мая, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Я не думаю, что мы можем квалифицированно поддерживать или не поддерживать какие-то рекомендации, — сказал он.

По его мнению, этим вопросом должны заниматься спецслужбы, «поскольку это целиком и полностью их прерогатива», передает РИА Новости.

Накануне Песков заявил, что российские спецслужбы делают все необходимое для обеспечения должного уровня безопасности на 9 Мая. По его словам, по этому вопросу в настоящее время проводится «очень сложная, напряженная работа».

Российская компания «Газпром-Медиа Холдинг» организует трансляцию «Бессмертного полка» на видеохостинге Rutube. Платформа будет вести трансляцию видеоряда с портретами героев, присланными в проект «Бессмертный полк онлайн».

Участие в параде Победы на Красной площади в 2023 году примут более 10 тысяч человек, а также 125 единиц вооружения и техники. Военные парады подготовят в 28 российских городах, всего в них примут участие свыше 55 тысяч человек и примерно 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники.

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