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Кулеба объяснил, зачем Киев держит войска на границе с Молдавией

Араз Салехов
В мире
Кулеба объяснил, зачем Киев держит войска на границе с Молдавией
Фото: flickr/worldeconomicforum

Украина держит войска на границе с Молдавией для подготовки к потенциальному сдерживанию риска со стороны Приднестровья. Об этом в четверг, 4 мая, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

— Безусловно, Приднестровье на нашем юго-западном фланге — это риск, который заставляет нас направлять силы на данный участок границы, для потенциального сдерживания и контроля за ситуацией, — сказал он.

При этом дипломат подчеркнул, что Приднестровье — «вопрос суверенитета и территориальной целостности Молдавии», передает РИА Новости.

Накануне источники RT сообщили, что украинское военное командование перебросило около тысячи солдат в Одесскую область для подготовки провокации в Приднестровье. С 9 по 15 мая первая группировка украинской армии собирается выдвинуться в направлении Тирасполя для начала вооруженной провокации. Таким образом ВСУ хотят отвлечь российские войска, после чего вторая группировка попытается захватить склады с боеприпасами в Приднестровье.

Этой весной Украина попытается устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились профильные эксперты.

Украина Дмитрий Кулеба Приднестровье
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