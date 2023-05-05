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Андрей Бочкарев рассказал о реставрации здания галереи «На Шаболовке»

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев рассказал о реставрации здания галереи «На Шаболовке»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Москва, улица Серпуховский Вал, 24к2 Карта всех событий

Здание галереи «На Шаболовке» 1928 года постройки отреставрируют. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В здании галереи «На Шаболовке» 1928 года постройки планируется провести ремонтно-реставрационные работы и приспособить пространство для современного использования, — сказал он.

Здесь появятся пандусы и другие приспособления для удобства маломобильных граждан. Также специалисты модернизируют системы электро- и водоснабжения, отопления и вентиляции.

В свою очередь председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева добавила, что они обновят ступени, площадки и металлическое ограждение, а также устроят декоративные решетки на фасаде, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Глава города Сергей Собянин сообщил, что в столице начали реставрацию павильона № 67 «Советская печать» на ВДНХ. В ходе работ реставраторы займутся кровлей и фасадами: особое внимание будет уделено деревянному декору, его отреставрируют по отдельно разработанной методике.

Стало известно, что работы по строительству и реставрации более десяти исторических павильонов ВДНХ будут завершены в 2023 году. Среди них «Мясная промышленность», «Атом» и другие.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
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