Ефимов: Столичные предприятия за два месяца этого года выпустили почти на 12 процентов больше готовых продуктов питания

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

За первые два месяца 2023 года столичные предприятия увеличили производство готовых продуктов питания на 11,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом в субботу, 6 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Выпуском пищевых продуктов в городе занимаются более 200 площадок, на которых работают свыше 50 тысяч человек. В январе–феврале 2023 года столичные предприятия увеличили производство готовой продукции и блюд на 11,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 9,1 тысячи тонн, — рассказал Ефимов.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что 24 столичных предприятия имеют статус промышленных комплексов, что позволяет им получать налоговые преференции и направлять сэкономленные средства на развитие. Организации, имеющие соответствующие льготы, занимаются производством хлебобулочных, кондитерских, молочных, мясных и рыбных изделий, а также готовых блюд и десертов.

Кроме того, за первые два месяца 2023 года столичные предприятия произвели более 46 тысяч тонн колбасных изделий, около 7,2 тысячи тонн переработанных рыбных продуктов и почти 2,5 тысячи тонн мясных субпродуктов. При этом столичное правительство оказывает активную поддержку производителям. В частности, три производителя мясной продукции получили льготные кредиты на 6,6 миллиарда рублей.