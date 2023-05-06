Ефимов: Столичные предприятия за два месяца этого года выпустили почти на 12 процентов больше готовых продуктов питания
За первые два месяца 2023 года столичные предприятия увеличили производство готовых продуктов питания на 11,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом в субботу, 6 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
— Выпуском пищевых продуктов в городе занимаются более 200 площадок, на которых работают свыше 50 тысяч человек. В январе–феврале 2023 года столичные предприятия увеличили производство готовой продукции и блюд на 11,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 9,1 тысячи тонн, — рассказал Ефимов.
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что 24 столичных предприятия имеют статус промышленных комплексов, что позволяет им получать налоговые преференции и направлять сэкономленные средства на развитие. Организации, имеющие соответствующие льготы, занимаются производством хлебобулочных, кондитерских, молочных, мясных и рыбных изделий, а также готовых блюд и десертов.
Кроме того, за первые два месяца 2023 года столичные предприятия произвели более 46 тысяч тонн колбасных изделий, около 7,2 тысячи тонн переработанных рыбных продуктов и почти 2,5 тысячи тонн мясных субпродуктов. При этом столичное правительство оказывает активную поддержку производителям. В частности, три производителя мясной продукции получили льготные кредиты на 6,6 миллиарда рублей.