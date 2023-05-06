В Москве пройдет шестой этап международного конкурса барменов NEVA IBC 2023

Фото: ООО ТД «Капиталл»

11 мая в 12:30 в лофте Forest Hall в самом сердце парка Сокольники по адресу Москва, Песочная аллея, 7а, пройдет шестой этап конкурса бартендеров Neva International Bartender Cup 2023. Продемонстрировать свое мастерство и побороться за право поучаствовать в полуфинале конкурса в Санкт-Петербурге смогут бармены не только из столицы, но и из Воронежа, Твери, Владимира, Ярославля и других городов Центрального региона, а судить конкурс будут признанные мастера барменского искусства. Участие в турнире бесплатное, а по завершении мероприятия гостей и болельщиков ждет дегустация ярких и незабываемых коктейлей от спонсора.

Соревнования пройдут в двух номинациях — «Миксология» и «Флейринг». Участники уже прошли несколько этапов, которые состоялись в Красноярске, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. Победители отборочных туров в каждой номинации допускаются к полуфиналу и награждаются денежными призами. Всем полуфиналистам компенсируется стоимость жилья и перелета в Санкт-Петербург. Ознакомиться с расписанием турнира, составом участников и промежуточными итогами можно на официальном сайте конкурса https://nevabarcup.com.

Судить финал будут пятикратный чемпион мира по флейрингу Александр Штифанов, бренд-амбассадор водки Neva Виталий Заходяев, чемпион мира по флейрингу по версии Roadhouse World Open 2018 Егор Ржавцев, шеф-бармен и управляющий партнер баров «Арка» и «Ортодокс» Дмитрий Суворов, а также Виталий Колпин, многократный победитель и призер международных чемпионатов в номинации FlairBartending в 18 странах.

NEVA IBC 2023 — это:

Призовой фонд 2 миллиона рублей.

Главный приз 300 000 рублей.

Более 350 участников.

10 стран-участниц.

Более 1 000 000 человек — аудитория в соцсетях

— Привет, друзья! Конкурс пройдет в двух номинациях: «Флейринг» и «Миксология». География конкурса охватит РФ и СНГ. Победители унесут с собой призовой фонд 2 миллиона рублей! — Александр Штифанов.

Подробности на сайте https://nevabarcup.com

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