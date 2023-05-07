Летний кинотеатр в парке «Сокольники» откроется 20 мая

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москва, Митьковский проезд, 10 Карта всех событий

В парке «Сокольники» 20 мая начнет свою работу летний кинотеатр сети «Москино». В его программу включат новинки проката, авторское кино, отечественную классику, фестивальные картины и фильмы из золотого фонда мирового кинематографа. Кроме того, некоторые зарубежные работы будут показывать на языке оригинала с русскими субтитрами.

Первым фильмом в этом сезоне работы летнего кинотеатра станет криминальная драма Николаса Виндинга Рефна «Драйв». Главные роли в ней исполнили Райан Гослинг, Кэри Маллиган и Альберт Брукс. На Каннском фестивале 2011 года Николас Виндинг Рефн получил за эту работу премию в номинации «Лучший режиссер».

Также на первой неделе работы летнего кинотеатра в «Сокольниках» зрителей ждут показы фильмов «Мегалодон», «Дождливый день в Нью-Йорке», «Амели», «Ла-Ла Ленд», «Одержимость» и «Реальные упыри».

Кинотеатр будет работать с 20:00 до 00:00. В нем смогут разместиться до 180 зрителей. В случае если на улице будет дождливая погода в день показа того или иного фильма, сеанс отменят, а деньги за билеты вернут, передает официальный сайт мэра Москвы.

В Музее Победы состоится премьера кинокартины «Расправляя крылья» в рамках II Майского фестиваля правильного кино.