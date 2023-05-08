Главные новости к утру 8 мая

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Из-за лесных пожаров власти Курганской области объявили в регионе режим ЧС. Соответствующее постановление подписано губернатором.

В Курганскую область прибыл глава МЧС России Александр Куренков с оперативной группой чрезвычайного ведомства из-за ситуации с лесными пожарами.

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что бойцы ЧВК продвигаются вперед в Артемовске.

Обозреватели Telegraph Джо Барнс и Роланд Олифант заявили, что российские планирующие бомбы разрушили планы Киева по контрнаступлению.

Украинское посольство в Германии впервые отказалось возлагать венки и цветы к советским мемориалам в Берлине 8 мая.

Не меньше 18 человек погибли в Индии из-за затопления туристического катера в штате Керала. Большинство погибших — дети.

Глава регионального движения Запорожской области «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» начали штурм в Артемовске.

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло возле Петропавловска-Камчатского. Тем не менее землетрясение не ощущалось в населенных пунктах региона.

Глава управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев продолжит убивать русских по всему миру.