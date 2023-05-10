101-летняя мать Ирины Алферовой поздравила жителей России с Днем Победы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Ксения Архиповна Алферова, мать прославленной российской актрисы Ирины Алферовой, поздравила россиян с Днем Победы. Она записала видеообращение, в котором предстала в военной форме и с наградами на груди.

Ксения Алферова действительно воевала, она отучилась на радистку и отправилась на фронт в годы Великой Отечественной войны. До этого она трудилась в тылу, на Новосибирском заводе по производству орудий и таким образом помогала советской армии.

— Поздравляю вас с праздником Победы. Эта победа была завоевана всеми нами, поэтому будьте здоровы, счастливы и дальше живите дружно, никого не обижайте и себя не обижайте. Целую, обнимаю!, — отметила Ксения Архиповна в своем обращении, которое цитирует The Voice Mag.

Стоит отметить, что сама Ирина Алферова назвала свою дочь в честь матери. Супруга Егора Бероева всегда с гордостью рассказывает о своей бабушке, которая среди многих советских граждан приближала Великую Победу. Поклонники актрисы сразу же отметили, насколько обращение 101-летней Ксении Архиповны оказалось трогательным и важным для современных поколений.

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 9 мая, поздравил жителей столицы и ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. Мэр добавил, что на фронте и в тылу российский народ совершил беспримерный подвиг, разгромив врага, поработившего Европу.