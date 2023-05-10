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Самое ожидаемое «ювелирное» событие весны — выставка «JUNWEX Новый Русский Стиль» приглашает вас с 17 по 21 мая на ВДНХ (павильоны 55 и 57)

Полина Французова
Общество
Самое ожидаемое «ювелирное» событие весны — выставка «JUNWEX Новый Русский Стиль» приглашает вас с 17 по 21 мая на ВДНХ (павильоны 55 и 57)
Фото: предоставлено компанией ООО «РЕСТЭК ИВЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖИ»

Вот уже третье десятилетие именно там можно увидеть самые свежие и актуальные драгоценные новинки начинающегося весенне-летнего сезона. Модные коллекции, творческие проекты, дизайнерские работы, покоренные вершины ювелирного мастерства — все это о «JUNWEX Новый Русский Стиль». А еще выставки программы «Ювелирная Россия» традиционно являются главной бизнес-платформой отраслевого сообщества, открывают новые имена в ювелирном искусстве, предлагают обширную программу мероприятий как для профессионалов, так и для ценителей украшений.

Самое ожидаемое «ювелирное» событие весны — выставка «JUNWEX Новый Русский Стиль» приглашает вас с 17 по 21 мая на ВДНХ (павильоны 55 и 57) Фото: предоставлено компанией ООО «РЕСТЭК ИВЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖИ»

Как всегда, к сезону новые коллекции подготовили компании Corona, DeFleur, «Альфа Карат», SANIS, FilLart, BaltSilver, «Династия», Matveev & Co, Per Sempre, L Silver, «Гранат» и другие. С особым вниманием организаторы относятся к презентации предприятий, работающих в сегменте эксклюзивных украшений. Достойные драгоценные подарки вы найдете на стендах «Костромской ювелирный завод», «Империал», Maxim Demidov, Ringo, Natasha Libelle, «Бриллианты Беломорья», Peraskeva, «Ауджа», «Уральское золото & демантоиды». Широчайший ассортимент изделий из янтаря предлагают «Сувениры Балтики», Darvin jewelry, Sun stone, «Янтарная волна»... Якутскими бриллиантами будут сверкать стенды «Комдрагметалл РС (Я)», Clarity, Seven Diamond, «Саха Алмаз», «Саха Алаас», Nord Diamond, «Сияние Сибири»… Оригинальные серебряные сувениры ищите у «Альтмастера», «Альтаира», Ku&Ku… Изделия православной тематики — на стендах «Елизавета» и «Иордань», а совершенно фантастический выбор обручальных колец — заслуга компаний «Дворец обручальных колец», «Graf Кольцов», «Тимофеевъ», «Дива Ювелир», «Владимир Пичугов». Каждый гость найдет что-то интересное для себя: уникальные природные сокровища или инновационные решения, украшения из титана или премиального жемчуга, концептуальные арт-объекты или всевозможная бижутерия…

Самое ожидаемое «ювелирное» событие весны — выставка «JUNWEX Новый Русский Стиль» приглашает вас с 17 по 21 мая на ВДНХ (павильоны 55 и 57) Фото: предоставлено компанией ООО «РЕСТЭК ИВЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖИ»
Самое ожидаемое «ювелирное» событие весны — выставка «JUNWEX Новый Русский Стиль» приглашает вас с 17 по 21 мая на ВДНХ (павильоны 55 и 57) Фото: предоставлено компанией ООО «РЕСТЭК ИВЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖИ»

Одна из неотъемлемых составляющих выставки — ежегодный всероссийский конкурс «Дни лидеров российского ювелирного рынка». Имена победителей в одиннадцати номинациях авторитетное жюри объявит на торжественной церемонии награждения лауреатов конкурса. Это мероприятие — прекрасная возможность для посетителей выставки первыми познакомиться с лучшими произведениями, получившими высокую оценку профессионального экспертного совета и по праву вошедшими в почетную «Летопись ювелирного искусства России ХХ–XXI веков».

Бесплатный билет на выставку уже здесь: https://junwex-style.ru/visitors/tickets.html

Самое ожидаемое «ювелирное» событие весны — выставка «JUNWEX Новый Русский Стиль» приглашает вас с 17 по 21 мая на ВДНХ (павильоны 55 и 57) Фото: предоставлено компанией ООО «РЕСТЭК ИВЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖИ»

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Встречаемся на JUNWEX!

17–20 мая — с 11-00 до 20-00

21 мая — с 11-00 до 17-00

ВДНХ, павильоны 55 и 57

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ООО «РЕСТЭК ИВЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖИ»

ОГРН 1057747377940

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