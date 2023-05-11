Ставший отцом в 79 лет Роберт Де Ниро назвал имя новорожденной дочери

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Американский актер, лауреат премии «Оскар» Роберт де Ниро рассказал некоторые подробности о своей новорожденной дочери.

79-летний артист посетил шоу CBS Mornings, где поделился эмоциями по поводу появления малыша. У актера родилась дочь весом в 3,7 килограмма. Напомним, что это уже седьмой ребенок де Ниро. Наследницу ему подарила избранница Тиффани Чен месяц назад, 6 апреля.

Артист также рассказал, что девочку решили назвать Джиа Вирджиния Чен-Де Ниро. Как отметили журналисты, чета де Ниро сейчас пребывает «на седьмом небе от счастья». При этом актер особенно отметил, что Джия — запланированный и желанный ребенок. В программе также показали фотографию малышки.

Несколько дней назад стало известно о пополнении в семье звезды таких культовых фильмов, как «Таксист» и «Крестный отец». Тогда де Ниро предпочел не раскрывать имя матери ребенка.

Недавно еще в одной знаменитой семье стало на одного человека больше. Так, 2 мая стало известно, что супруга актера Павла Прилучного Зепюр Брутян родила ребенка. Девушка опубликовала в своих соцсетях трогательное видео, на котором муж приветствовал наследника.