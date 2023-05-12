Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Алла уехала, а вы успокоиться не можете»: помощница Пугачевой раскритиковала Поплавскую

Араз Салехов
Общество
«Алла уехала, а вы успокоиться не можете»: помощница Пугачевой раскритиковала Поплавскую
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Певица Алла Пугачева приехала в Россию на похороны стилиста Валентина Юдашкина. Трагичную историю омрачили высказывания некоторых людей: в частности, актриса Яна Поплавская нелестно высказалась на предмет возвращения Примадонны.

— Выстройтесь в очередь и целуйте ее в зад со словами «как я рад вас видеть»! И устройте прямую трансляцию! Только обязательно, чтобы все до одного «обожатели» выстроились. Чтобы вся страна видела эту колонну, — негодовала она.

В свою очередь помощница Аллы Борисовны Елена Чупракова ответила Поплавской.

— Она уже уехала, а вы все успокоиться не можете. Не живется вам без Пугачевой, — написала она под постом Поплавской в Telegram-канале.

Журналиста и телеведущего Владимира Соловьева возмутило недавнее возвращение в Россию Пугачевой. Он остался недоволен тем, что Примадонне позволили вернуться в страну.

В начале месяца стало известно о возвращении артистки в Россию. Уже 6 мая Алла Пугачева посетила церемонию прощания с модельером Валентином Юдашкиным.

На похоронах кутюрье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поцеловал руку Пугачевой.

Знаменитости Алла Пугачева Россия
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

История с географией: Польша, приди в себя!

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Один из главных стратегических партнеров: почему России надо дружить и сотрудничать с Индией

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Оставьте творчество людям: нужны ли новейшие технологии и ИИ в театре

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как быть, если живется тяжело

Никита Миронов
Никита Миронов

Смерть с косой пришла за британской монархией

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Под дулом недоброй критики: почему многим зрителям не нравятся российские сериалы

Ирина Фоменко
Ирина Фоменко

Сердце радуется яблоневому цвету: как изменился Бутырский район

Все мнения
О проекте