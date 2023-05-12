«Алла уехала, а вы успокоиться не можете»: помощница Пугачевой раскритиковала Поплавскую

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Певица Алла Пугачева приехала в Россию на похороны стилиста Валентина Юдашкина. Трагичную историю омрачили высказывания некоторых людей: в частности, актриса Яна Поплавская нелестно высказалась на предмет возвращения Примадонны.

— Выстройтесь в очередь и целуйте ее в зад со словами «как я рад вас видеть»! И устройте прямую трансляцию! Только обязательно, чтобы все до одного «обожатели» выстроились. Чтобы вся страна видела эту колонну, — негодовала она.

В свою очередь помощница Аллы Борисовны Елена Чупракова ответила Поплавской.

— Она уже уехала, а вы все успокоиться не можете. Не живется вам без Пугачевой, — написала она под постом Поплавской в Telegram-канале.

Журналиста и телеведущего Владимира Соловьева возмутило недавнее возвращение в Россию Пугачевой. Он остался недоволен тем, что Примадонне позволили вернуться в страну.

В начале месяца стало известно о возвращении артистки в Россию. Уже 6 мая Алла Пугачева посетила церемонию прощания с модельером Валентином Юдашкиным.

На похоронах кутюрье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поцеловал руку Пугачевой.