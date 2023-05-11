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«Тварь и мразь»: Соловьева возмутило возвращение Пугачевой в Россию

Евгений Белоусов
Общество
«Тварь и мразь»: Соловьева возмутило возвращение Пугачевой в Россию
Фото: roscongress / Игорь Руссак

Журналиста и телеведущего Владимира Соловьева возмутило недавнее возвращение в Россию Народной артистки СССР, певицы Аллы Пугачевой.

— В ножки ей упадите, цветами встретьте. Это же осчастливило: кормилица вернулась! А в этот момент пацаны на фронте. Давайте я вам покажу настоящих людей, а не всю эту тварь. Всю эту шелуху. Всю эту мразь, — заявил Соловьев.

Журналист возмущен тем, что примадонне позволили вернуться в страну, передает StarHit.

В начале месяца стало известно о возвращении артистки в Россию. А уже 6 мая Алла Пугачева посетила церемонию прощания с модельером Валентином Юдашкиным. На похоронах кутюрье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поцеловал руку Пугачевой.

Юдашкин ушел из жизни 2 мая в возрасте 59 лет. Печальную новость сообщила журналистам его супруга. Отмечалось, что модельер долгое время боролся с тяжелой болезнью. «Вечерняя Москва» вспомнила ключевые моменты из биографии известного модельера.

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