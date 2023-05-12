Медведев заявил о развязанной против России гибридной войне
США и страны Европы усиленно вооружают Украину и подталкивают мир к Третьей мировой войне. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
— Очевидно, что против нашей страны развязана полномасштабная гибридная война. Наших врагов их американские и европейские покровители усиленно накачивают летальным оружием всех видов, поощряют террор в приграничных областях России, совершают диверсии и политические убийства, — рассказал Медведев.
Председатель Совбеза добавил, что мир фактически толкают к Третьей мировой войне. Медведев заявил, что в подобном конфликте победителей быть не может.
Кроме того, он напомнил о том, что Россия начала специальную военную операцию для защиты собственного суверенитета, а также безопасности миллионов граждан, передает РИА Новости.
Накануне Медведев отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, пообещавшего смерть всем, кто находится в Кремле. Зампред Совбеза назвал украинского лидера «тварью в зеленом».