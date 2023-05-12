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Приметы и советы

Медведев заявил о развязанной против России гибридной войне

Евгений Силаев
В мире
Медведев заявил о развязанной против России гибридной войне
Фото: Администрация президента РФ

США и страны Европы усиленно вооружают Украину и подталкивают мир к Третьей мировой войне. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

— Очевидно, что против нашей страны развязана полномасштабная гибридная война. Наших врагов их американские и европейские покровители усиленно накачивают летальным оружием всех видов, поощряют террор в приграничных областях России, совершают диверсии и политические убийства, — рассказал Медведев.

Председатель Совбеза добавил, что мир фактически толкают к Третьей мировой войне. Медведев заявил, что в подобном конфликте победителей быть не может.

Кроме того, он напомнил о том, что Россия начала специальную военную операцию для защиты собственного суверенитета, а также безопасности миллионов граждан, передает РИА Новости.

Накануне Медведев отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, пообещавшего смерть всем, кто находится в Кремле. Зампред Совбеза назвал украинского лидера «тварью в зеленом».

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