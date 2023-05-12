«Тварь в зеленом»: Медведев отреагировал на слова Зеленского о Кремле

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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал смерть всем, кто находится в Кремле. По его словам, российская власть «точно своей смертью не закончит». На этот резкий выпад отреагировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

— Тварь в зеленом пожелала смерти всем в Кремле. Причем не от своих рук. Кто как умрет, нам неведомо, ведь пути Господни неисповедимы. Но у наркомана в Киеве как раз есть шанс сгинуть именно от своих рук, — сказал он.

Политик в своем Telegram-канале написал, что Зеленский может совершить «трусливое самоубийство», как Адольф Гитлер в 1945 году.

В ночь на среду, 3 мая, кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина атаковали беспилотники. В результате были повреждены два медных листа на куполе Сенатского дворца.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Москва рассматривает недавнюю атаку беспилотников попыткой теракта против президента России. Он отметил, что атакой дронов на Кремль Украина приравняла себя к странам — спонсорам терроризма.

При этом Зеленский в связи с данной ситуацией подчеркнул, что Киев не планировал атаки на президента России и Москву.