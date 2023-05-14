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Приметы и советы

Прохожие в Екатеринбурге спасли девочку от изнасилования

Полина Пашкина
Происшествия
Прохожие в Екатеринбурге спасли девочку от изнасилования
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В Екатеринбурге прохожие защитили девочку, которую попытался изнасиловать 54-летний мужчина без определенного места жительства. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК по Свердловской области.

Как выяснилось, девочка возвращалась из художественной школы. В этот момент ее начал преследовать мужчина. Через какое-то время он смог повалить девочку на землю, заткнул ей рот шапкой и попытался снять брюки. Девочка успела позвать на помощь, и ее защитили прохожие.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следственный комитет региона назначил необходимые экспертизы и допросил ряд свидетелей происшествия. Мужчину, попытавшегося изнасиловать девочку, задержали. Свою вину он признал.

— Ранее судимый фигурант задержан и заключен под стражу, сейчас он проверяется на возможную причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям, — говорится в сообщении в Telegram-канале СУ СК России по Свердловской области.

Другой случай произошел в столице в октябре. Таксист домогался до уснувшей пассажирки и попытался ее изнасиловать. Девушка смогла оказать активное сопротивление и сбежать из машины.

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