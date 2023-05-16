Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Суд отказался взыскать с МГУ плату за обучение Алисы Тепляковой

Степан Жирнов
Общество
Суд отказался взыскать с МГУ плату за обучение Алисы Тепляковой
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Зюзинский суд отказался взыскать с МГУ 391 тысячу рублей за обучение десятилетней Алисы Тепляковой. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Суд рассмотрел обращение родителей Тепляковой с требованием возместить деньги за обучение девочки, которая не явилась на экзамены и была отчислена. Суд решил не наказывать университет. Точная сумма иска не указана, однако мать юной студентки сообщала СМИ, что обучение стоило им 391 тысячу рублей.

Москвичка Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в возрасте девяти лет и поступила в МГУ на факультет психологии на платной основе. По словам отца, также девочку интересуют экология и биоинформатика.

Однако после этого ребенок часто пропускал занятия, а также не смог сдать сессию. На одном из экзаменов она получила двойку, не пришла на пересдачи, а родители не выходили на связь. Вскоре вундеркинда отчислили.

В связи с этим родители подали на университет в суд. Ранее они уже подавали иск к «Синергии».

Москва Деньги Студенты Суды Вузы
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жалкое зрелище: в Сети появился тизер второго сезона сериала «И просто так»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Хлебные договоренности: чем закончится ситуация вокруг «зерновой сделки»

Марина Кудинова
Марина Кудинова

Школа открыта для всех жителей

Никита Миронов
Никита Миронов

Евровидение: пляшем да трусами машем

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Московские музеи в 2022 году посетили 16,7 миллиона человек

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как быть, если живется тяжело

Александр Хохлов
Александр Хохлов

История с географией: Польша, приди в себя!

Все мнения
О проекте