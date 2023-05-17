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Приметы и советы

Чем уникальны новые российские противотанковые пушки 2C25М

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Чем уникальны новые российские противотанковые пушки 2C25М
Фото: Минобороны РФ

Модернизированные самоходные противотанковые пушки 2C25М укрепят российскую армию и позволят боевым машинам пробивать комбинированную броню любого противника с еще большей мощностью. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, разработкой самоходной противотанковой пушки 2С25М «Спрут-СДМ1» в свое время занимались эксперты нескольких предприятий из концерна «Тракторные заводы». Их главной целью являлось повышение главных боевых характеристик машин за счет применения ряда нового оборудования.

— В первую очередь специалисты усовершенствовали прицельные устройства и средства управления огнем, затем доработали шасси, — рассказал эксперт. — Самоходке сохранили имеющиеся броневые агрегаты — корпус и башня исходной и модернизированной версии почти идентичны.

В целом компоновка, архитектура и иные особенности боевой машины практически не изменились, отметил Дандыкин.

— Однако благодаря обновлению ударных мощностей самоходной машины теперь можно пробивать комбинированную броню противника, — отметил собеседник «ВМ».

Более того, у машины появилось новое радиоэлектронное оборудование, включающее средства связи, интегрированные в единую систему управления тактического звена. Это позволит военным оперативно передавать информацию о различных целях другим машинам, а также получать целеуказание и другую информацию, сообщил специалист.

Такая система повысит эффективность самоходок. Что правда, пока машины не пройдут полное тестирование, их вряд ли возьмут на вооружение, добавил военный эксперт.

О том, что Вооруженные силы России могут снабдить модернизированными самоходными противотанковыми пушками 2C25М в 2024 году, сообщили в пресс-службе «Курганмашзавода». В настоящее время идет корректировка конструкторской документации и подготовка ее к предъявлению межведомственной комиссии, которая должна принять решение о годности машины к серийному выпуску и рекомендовать ее к принятию на вооружение.

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