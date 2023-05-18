Москвич потерял пальцы на руке из-за взрыва фейерверка на праздновании открытия дачного сезона

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Житель столицы потерял пальцы на правой руке во время празднования открытия дачного сезона. Об этом стало известно в четверг, 18 мая.

Инцидент произошел 17 мая на дачном участке в Дмитровском городском округе. Одинокий 49-летний житель столицы решил отпраздновать открытие теплого сезона и пригласил для этого соседа.

Мужчины выпили спиртного, после чего хозяину участка захотелось отметить начало сезона фейерверком. Он достал из чулана пусковую установку, купленную на рынке и поджег фитиль. Закреплять пиротехнику на земле он не стал, а просто выставил изделие на вытянутой руке. Пусковая установка взорвалась в руке у мужчины, повредив ему кисть.

На место происшествия вызвали скорую. Мужчину госпитализировали, операция прошла успешно, но восстановить поврежденную кисть не удалось. Как сообщил «МК», мужчина лишился пальцев на правой руке.

Похожая история произошла 7 марта в Подмосковье. В Мытищах мальчик решил поиграть с петардой и лишился пальцев руки.