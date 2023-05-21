Москвичам рассказали, как устроен экоцентр «Сборка»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Экоцентр «Сборка» функционирует недалеко от станции метро «Чистые пруды», с его помощью горожане могут познакомиться с проблемой образования отходов. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщили в пресс-службе центра.

— Экоцентр «Сборка» открыт силами волонтеров некоммерческой организации в декабре 2019 года и на сегодняшний день объединяет в себе пункт приема десятков видов вторсырья, лекторий и музей переработки, где своими глазами можно увидеть, во что могут превратиться отходы, попавшие на переработку, — говорится в сообщении.

Экоцентр знакомит горожан с проблемой образования отходов, демонстрирует пошагово, как перерабатывается вторсырье. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, с декабря 2019 года «Сборка» передала на переработку более 1,2 тысячи тонн различного вторсырья.

Проекты «Город заданий» и «Центр внимания» подготовили для жителей столицы новые задания для формирования полезных экопривычек. В рамках проекта москвичи могут сдать старые батарейки в один из пунктов сбора и получить за это баллы.

18 мая в столице стартовала ежегодная эколого-просветительская акция «Сделай сортировку привычкой». «Вечерняя Москва» приняла участие в этом мероприятии.