Мосгордума определит дату выборов мэра Москвы в течение двух недель

Фото: Пресс-служба Московской городской Думы

Депутаты Мосгордумы планируют провести пленарные заседания 31 мая и 7 июня. На одном из заседаний будут обсуждать дату выборов мэра столицы. Об этом стало известно во вторник, 23 мая.

Выборы мэра Москвы назначает Мосгордума за 90–100 дней до единого дня голосования. В текущем году он запланирован на осень, следовательно, день выборов должен быть обозначен не ранее 2 июня и не позднее 12 июня. После начнется выдвижение кандидатов. Вступление в силу решения Мосгордумы произойдет после опубликования, в течение пяти дней после принятия. Затем ожидаются партийные конференции, передает ТАСС.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования, 10 сентября. В настоящее время этот пост занимает Сергей Собянин. На выборах 2018 года за него проголосовали 70 процентов избирателей.