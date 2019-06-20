Первая в России экологическая котельная заработает в Подмосковной Балашихе

• 19:06 • 20 июня 2019
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В котельной используется система рециркуляции газов
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Объект будет обеспечивать отоплением и горячим водоснабжением дома ЖК «Новоград Павлино».
Как сообщает портал «Подмосковье сегодня», в котельной используется система рециркуляции газов – это позволяет части отработанных газов вернуться обратно в горелку. Это позволяет снизить расход топлива, а также уменьшить токсичность и количество выбросов оксидов азота.
Глава подмосковного Министерства жилполитики Инна Федотова также рассказала, что в рамках комплексной застройки на территории квартала запланирована постройка пяти детских садов, двух школ со спортивными стадионами на 3,2 тысячи учащихся, поликлиники с подстанцией скорой помощи и спортивного центра.
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