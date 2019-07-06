Метрополитен сообщил о возможных ограничениях на ближайших к стадиону «Динамо» станциях
Пресс-служба Московского метрополитена опубликовала в Тwitter новую запись, в которой рассказала жителям столицы о предстоящем мероприятии на стадионе «ВТБ Арена».
В сообщении уточняется, что сегодня, 6 июля, в 19:00 на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» состоится мачт за Суперкубок России.
Сегодня в 19:00 на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» пройдет матч за Суперкубок России, в котором #Зенит встретится с #Локомотивом. До стадиона удобнее добираться через станции #мосметро «Динамо», «Петровский парк», «Белорусская».— Московское метро (@MetroOperativno) 6 июля 2019 г.
В рамках игры на стадионе пройдет встреча «Зенита» и «Локомотива».
Пресс-служба метрополитена рассказывает, что добраться до стадиона удобнее всего через станции метро «Динамо», «Белорусская» и «Петровский парк».
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