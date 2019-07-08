«Это нормальный мужчина и семьянин»: участница «Форт Боярд» Блёданс высказалась о Шнурове
Ведущим нового сезона «Форт Боярд» станет группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Об этом стало известно 8 июля. Участница шоу, актриса театра и кино Эвелина Бледанс рассказала «Вечерней Москве», что она думает по этому поводу.
— Насколько я знаю Сергей в группе «Ленинград» имеет некую «массу». А так это нормальный мужчина, семьянин, ведущий активный образ жизни, посещающий СПА и питается здоровой пищей. Он вполне подходит на роль ведущего, это будет очень оригинально. Мне кажется, он привлечет внимание зрителей к новому сезону. Это будет очень любопытно. Мне самой интересно на это посмотреть, — прокомментировала Эвелина Бледанс.
Отметим, что новый сезон шоу будет выходить на телеканале «СТС». Первый сезон отечественной версии «Форт Боярд» начали транслировать на ТВ в 1998 году. В разное время ведущими шоу были звезды отечественной эстрады, известные журналисты, спортсмены и политики. Новые выпуски «Форт Боярд» будут показывать по телеканалу СТС.
Читайте также: Роза Сябитова обрадовалась Сергею Шнурову в роли ведущего шоу «Форт Боярд»