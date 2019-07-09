Более десяти веранд здоровья открыли в Москве

На территории столицы в 2019 году открыли 13 веранд здоровья, сообщила заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Елена Громова. По ее словам, первые из них начали работать всего лишь две недели назад, однако за это время их посетили более 15 тысяч человек.

На верандах здоровья москвичи и гости столицы смогут провести время с пользой. Там проводят мастер-классы по активным видам спорта, занятия по йоге, совместные с олимпийскими чемпионами зарядки, читают лекции и не только.

— Для каждой из веранд составляется отдельное расписание — провести время весело и активно можно в любой из них, — отметила Громова.

Уточняется, что на верандах также можно и поиграть. Для всех желающих предоставляются площадки и инвентарь для бадминтона, фрисби и настольного тенниса. Что касается мероприятий, мастер-классов и лекций — их посещение для всех является абсолютно бесплатным.

Кроме того, взрослые и дети смогут выучиться азам некоторых видов боевых искусств, восточных и латиноамериканских танцев.

Взрослые и дети смогут выучиться на верандах азам некоторых видов боевых искусств, восточных и латиноамериканских танцев Фото: официальный сайт мэра Москвы

Отмечается, что на уроки и активные занятия брать с собой ничего не нужно. Все необходимое будет предоставлено персоналом веранд. А проводить мастер-классы будут настоящие профессионалы — тренеры и эксперты городских студий, спортивных клубов, танцевальных школ. Они же будут читать лекции о здоровом образе жизни.

Более подробно о программах и расположении на территории столицы веранд здоровья можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

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