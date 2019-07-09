Мария Арбатова: Смирнову будто «резьбу сорвало»

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов в эфире радио «Радонеж» сказал, что женщины «слабее умом», чем мужчины. О резонансном высказывании «Вечерняя Москва» поговорила с писательницей, защитницей прав женщин Марией Арбатовой.

- Лично Вы обиделись на протоиерея?

- К нему уже давно всерьез никто не относится. То, что Русская православная церковь позволяет себе иметь такого скандального спикера — это проблема ее кадровой политики. Тут все по технологии Жириновского: ляпнуть очередную глупость, хамство, сделать новое сексистское заявление, и радоваться, что о тебе все пишут. Такое поведение недостойно человека взрослого, и тем более недостойно человека, который представляет религиозное сообщество.

- То есть Смирнов — как Жириновский от РПЦ?

- Да, именно так. Или как Юрий Лоза. Все уже давно забыли, что он спел одну хорошую песню, но при этом каждый раз высказывается о чем-то странным способом, и все это начинают комментировать. Причем молодое поколение вообще не понимает, кто такой Лоза. Потому что его «Маленький плот» - это еще времена моей молодости.

Поскольку Смирнов — человек малообразованный, то, что он говорит, не имеет никакого отношения к реальной психологической науке, которая насчет умственных способностей людей считает иначе. Но дискутировать с ним — все равно, что говорить с грузинским журналистом, который считает дозволенным материться в эфире телеканала. Человек так себя презентует.

- Протоиерей Дмитрий Смирнов всегда был таким?

- Я с ним знакома, однажды даже передавала ему компьютеры как благотворительность в монастырь, который он опекает. Такое его поведение появилось сравнительно недавно. В какие-то периоды, когда мы с ним встречались, он транслировал позицию церкви, с которой я во многих вопросах не согласна. Но он делал это в рамках цивилизованных представлений о диалоге.

Сейчас ему будто «резьбу сорвало». И его куда-то понесло. Это либо вопрос психического здоровья, либо страха не быть на виду.

- Зачем церкви собственный Жириновский?

- Я не думаю, что это сделано специально. Намеренно только то, что его в этих поступках никто не останавливает. В других случаях, когда священнослужители попадают в скандальные истории, РПЦ приносит свои извинения. За Смирнова этого традиционно не происходит. Видимо, либо сама церковь махнула на него рукой, либо не хочет привлекать внимание. Хотя сейчас вроде бы кто-то от церкви принес извинения за слова протоиерея.

- Как можно искоренить в российском обществе миф, что женщины глупее мужчин? Ведь столетиями создавался образ, что слабый пол — домохозяйки, которые не принимают никаких решений, а сильный пол — и добытчик, и мозг.

- В 2017 году Конституция нашей страны уравняла в правах женщин и мужчин. Сам же патриархальный миф тянется из веков. Женщина всего 100 лет как получает образование, за этот срок сложно конкурировать с мужчинами, которые делали это всегда, и всегда были представителями элит. Но успехи женщин, которые мы видим и в нашей стране, и в других государствах, идут семимильными шагами.

Искоренить можно через воспитание в семьях. Потому что если папа бьет маму, что у нас происходит, к сожалению, часто, и папа заявляет, что он главный, ребенок будет нести это через всю жизнь. А потом появляется «Мужское государство» (популярная группа в социальных сетях, которая хочет построить в России национал-патриархат - «ВМ»), представители которой встают с плакатами, что сестры Хачатурян должны быть посажены в тюрьму (девушек обвиняют в убийстве собственного отца, утверждается, что он избивал собственных дочерей и принуждал к сексуальным действиям - «ВМ»).

Сексизм в словах Смирнова с помощью филологической экспертизы может быть признан экстремизмом. Но никто в женском сообществе не будет подавать на него в суд. Потому что он смешен, уже сделал безумное количество идиотских заявлений. Это не партнер для диалога.

- Так может раз в суд никто не подает, то и позволяет себе такое?

- С одной стороны да. С другой нужно будет дойти до европейского суда, потому что РПЦ будет его защищать. На все это понадобится время. Смирнов — фигура карикатурная, а судиться со всеми карикатурами жизни не хватит.

- И все же, кто в итоге умнее: женщины или мужчины?

- Ребенку передается 70 процентов интеллекта независимо от его пола. Умнее тот, у кого умнее родители, и что они дополнительно развивали. Потому что в первый класс дети приходят абсолютно разные. У них одинаковые телефоны и одежда, но часть не умеет читать и писать, а часть уже решает интегральные уравнения. Это никак не соотносится с полом человека.

Если человек интеллектуал, то он им и будет. Даже в самых женоненавистнических режимах всегда были выдающиеся женщины, как бы их не притесняли. Да, они прорывались, у них получалось. Но это совершенно не означает, что домохозяйки по приговору глупые.

Количество глупых людей одинаково в обоих полах, независимо от социального статуса. Можно быть умным дворником и глупым президентом.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Заявления протоиерея Смирнова о женской глупости потеряли актуальность

Колонка обозревателя "ВМ" Виктории Федотовой

Мы уже слышали его перлы, что «настоящие мужики остались только в спецназе», «незамужним россиянкам за мужчинами нужно ехать в Китай и Африку» и прочее.

В Сети на слова Смирнова отреагировали относительно спокойно. Вопрос «кто умнее» перед нами уже давно не стоит, потому что ответ на него уже дали наука, статистика, маркетинг и само общество (далее...).

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