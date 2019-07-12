Яна Чурикова прошла обследование в павильоне «Здоровая Москва»
Российская телеведущая Яна Чурикова прошла обследование в павильоне «Здоровая Москва» в парке Горького.
— Мне раньше казалось, что для того, чтобы пройти такую диспансеризацию (сделать и кардиограмму, и анализы крови из пальца и из вены), нужно было день убить. Сейчас я провела 42 минуты, мило болтая с докторами. И ЭКГ сделали, и индекс массы тела посчитали, — приводит пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы комментарий Чуриковой.
Кроме того, ведущая добавила, что в павильоне трудился очень дружелюбный персонал.
Напомним: первые восемь павильонов «Здоровая Москва» заработали в городе 3 июня. Специалисты работают с 8:00 до 22:00, пишет агентство городских новостей «Москва».
В настоящий момент в парках москвичам и гостям столицы доступны 46 павильонов.
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