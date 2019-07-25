Михаил Боярский рассказал о съемках в новой части «Гардемаринов»
Актер Михаил Боярский в интервью argumenti.ru рассказал о съемках в продолжении «Гардемаринов».
Боярский по-прежнему исполнит роль Де Брильи. Однако он отметил, что его герой изменился.
— Он не такой, какой был раньше: ходит все время с палочкой, седой. Могу сказать, что того юношеского духа, который был у гардемаринов, у Де Брильи уже нет, его страсти бушуют в душе, — пояснил актер.
Он отметил, что у него много съемочных дней, проходят они в разных городах: в Крыму, Петербурге, Подмосковье.
Михаил Боярский также рассказал, что легко согласился на участие в продолжении картины, так как не отказывает друзьям. Кроме того, он отметил, что в режиссере картины Светлане Дружининой чувствуется совершенно фантастическая энергия.
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