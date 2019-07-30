Принц Гарри рассказал, сколько детей он хотел бы иметь
Принц Гарри рассказал, сколько детей он хочет иметь. Его откровенное интервью будет опубликовано в сентябрьском номере британского Vogue.
Изначально темой разговора герцога Сассекского и доктора Джейн Гудол была экология. Они обсуждали вопросы изменения климата и окружающей среды в целом. Принц Гарри отметил, что с появлением ребенка он стал серьезнее относиться к этой сфере.
— Я всегда хотел постараться что-то для этого сделать, даже до того, как у меня появился ребенок, и надеясь, что у меня будут дети, — поделился герцог.
Доктор Гудол выразила надежду, что у пары не будет «слишком много» детей.
— Двое максимум! — ответил принц, пишет Mirror.
Напомним, в данный момент принц Гарри и Меган Маркл воспитывают единственного сына Арчи. Он появился на свет в мае этого года.
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