Путь к вере тернист: как выстраивать общение со священником

Церковные правила поведения для многих людей, которые только начинают путь к вере, зачастую становятся барьером. В прошлом материале митрополит Калужский и Боровский Климент рассказал о том, как вести себя в храме и в целом начать свой путь к вере, который порой бывает тернист. В этот раз «Вечерняя Москва» публикует беседу с протоиереем Алексием Талызовым, который объяснил, как правильно начать общение со священником. Также представитель духовенства помог разобраться в том, чем отличаются служители разных санов и в чем особенности обращения к ним.

— Как общаться со священником?

— Чтобы правильно обратиться к священнослужителю в храме, надо иметь некоторое представление о священных санах духовенства.

В православной церкви духовные лица разделяются на три степени: диаконат, священники и епископы. Для каждого сана есть своя форма обращения. К диаконам обращаются, как правило, «отец диакон» или «отец...» с прибавлением имени. К священникам — «отец...» и именем собственным или «отец настоятель», «отец наместник», «отец благочинный». К епископам (включая и архиепископов, и митрополитов) — «Владыка...» с именем или «Ваше Преосвященство». «Ваше Высокопреосвященство» — к архиепископам и митрополитам. Чтобы понять, в каком именно сане находится тот или иной священнослужитель, лучше выяснить это заранее у окружающих людей, более сведущих.

Конечно, можно определить это и по внешнему виду — облачению, крестам, клобукам, но для этого все-таки нужны специальные познания и некоторый опыт.

— Допустимо ли безымянное обращение «батюшка», которое часто можно услышать в приходах?

— Такое обращение к священнику принято, и его можно употреблять, но все же более применимо оно в общении со знакомым священником. А вот «отец» без указания имени звучит слишком фамильярно в общении прихожанина со священником. Корректным обращением будет «отец Владимир», «отец Александр». Надо иметь в виду, что в церковной среде принято обращаться с употреблением имени собственного в том виде, в каком оно звучит по-церковнославянски.

Поэтому говорят: «отец Иоанн», не «отец Иван», «отец Сергий», а не «отец Сергей», «отец Алексий» с ударением на втором слоге, а не «отец Алексей» и не «отец Алексий» с ударением на «е».

— Иногда используют универсальное обращение к священнослужителю «святой отец», это правильно?

— Нет, в нашей церкви такое обращение не принято. Это более присуще западным конфессиям. Святыми отцами в православной церкви называют прославленных подвижников благочестия, тех, кто уже канонизирован. Говорят, например: «Святые отцы учат...» А по отношению к конкретному священнику такое обращение использовать не стоит.

— Какими словами правильно начинать общение со священником?

— В церковной практике принято приветствовать священника обращением «Благословите!» При этом, если находятся рядом со священником, складывают ладони для получения благословения (правую — поверх левой). Священник отвечает: «Бог благословит» или «Во Имя Отца и Сына, и Святаго Духа» и налагает на мирянина крестное знамение, кладет на его ладони свою правую руку, которую мирянин целует. Если вас священник не знает, корректно будет потом представиться: «Отец Владимир, благословите, раб Божий Виктор...» или еще как-то себя представить. Священник может наложить крестное знамение и на наклоненную голову мирянина с возложением ладони, может благословить на расстоянии. В Пасхальный период — в течение сорока дней после Пасхи — первыми словами приветствия являются: «Христос Воскресе», с которыми обычно обращается мирянин, а священник отвечает: «Воистину Воскресе». Благословляющий жест при этом остается обычным.

Распространенная ошибка людей малоцерковных — накладывать на себя крестное знамение перед тем, как взять благословение у священнослужителя Фото: Владислав Татаринцев, «Вечерняя Москва»

У диакона благословение не берут. А у епископа берут благословение таким же образом, как у священника: ладони складывают крестообразно одна на другую (правая наверху) и подходят к архиерею для благословения. Обращаясь к архиерею, его величают «Владыко» («Владыко, благословите»). «Владыко»— это звательный падеж церковнославянского языка, в именительном падеже — Владыка.

— Надо ли креститься перед тем, как обращаешься к священнику?

— Нет. Это распространенная ошибка людей малоцерковных — накладывать на себя крестное знамение перед тем, как взять благословение у священнослужителя, что называется «креститься на священника».

— Есть ли какой-то порядок очередности при обращении к священнослужителю?

— Вначале подходят мужчины — по старшинству, затем женщины (тоже по старшинству). Если подходит под благословение семья, то вначале — муж, жена, а затем дети (по старшинству). Если хотят представить кого-то священнику, говорят: «Отец Петр, это моя супруга. Прошу вас, благословите ее». Заканчивают разговор благодарением и вновь: «благословите».

— Можно ли брать благословение на улице при случайной встрече со священником, если он при этом в обычной светской одежде?

— Это можно сделать, даже если священник в гражданской одежде. Конечно, не стоит протискиваться, например, через переполненный автобус, при этом лучше ограничиться легким поклоном.

— Распространяются ли формы приветствия священнослужителей на телефонное общение?

— При телефонном разговоре, как и при встрече, непосредственном общении, не говорят священнику «Здравствуйте», а обращаются за благословением. Но, как правило, строят начало разговора так: «Алло, это отец Николай? Благословите, батюшка» и далее уже представляются и обращаются по сути дела.

— Как обращаться к священнику — на «вы» или на «ты», ведь даже в молитвах принято «ты»?

— К Господу мы обращаемся на «Ты», так как в арамейском языке обращение к Богу является третьим безличным лицом, которое соответствует особой уважительной форме. Однако в связи с отсутствием в церковнославянском сходной формы аналогом принято считать второе величальное лицо. В среде духовенства обычно общаются на «ты». Прихожанам уместнее обращаться к священнослужителю на «вы».

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