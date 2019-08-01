Столичных автомобилистов попросили быть осторожными при парковке в День ВДВ
Столичных водителей предупредили о том, чтобы они были внимательнее при парковке в День Воздушно-десантных войск 2 августа. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».
Стало известно, что в центре столицы возможны перекрытия и ограничения дорожного движения. Москвичей убедительно просят заранее продумывать маршруты своих поездок и парковать свои автомобили только в разрешенных местах.
В ведомстве также сообщили, что в период с 10:00 до 16:00 парковка со шлагбаумом, которая расположена на Болотной площади, будет недоступна.
Отмечается, что по всем возникшим вопросам жители столицы могут обратиться в контакт-центр «Московский транспорт».
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