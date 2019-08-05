Пилотные проекты по преобразованию солнечной энергии начали разрабатывать в Москве

Столичные специалисты занимаются разработкой пилотных проектов по преобразованию солнечной энергии. 5 августа об этом сообщил председатель комиссии Московской городской думы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.

Он отметил, что в столице разрабатывается несколько таких проектов.

— Вопрос зеленой энергетики активно обсуждается на мировой арене. Для Москвы эта тема тоже является достаточно важной. Наши эксперты изучают новые технологии преобразования солнечной энергии, разрабатывают пилотные проекты, — сказал Степан Орлов.

Ранее тему развития зеленой энергетики специалисты различных областей обсудили во время круглого стола сетевого вещания «Вечерней Москвы».

По мнению вице-президента Российского союза химиков Игоря Кукушкина, в России на сегодняшний день энергию добывают с помощью химической промышленности.

— В Череповце одна из компаний перевела избыточное тепло в электроэнергию. Таким образом, завод перешел на полный цикл производства. Он вырабатывает не только определенную продукцию, но и энергию. Сейчас эта технология не является уникальной. Она масштабирована и используется на других предприятиях. Если говорить, насколько это выгодно, то подобный проект достаточно быстро окупается. На это потребуется всего два года, — пояснил Игорь Кукушкин.

Он добавил, что на территории страны также используют и другой способ добычи энергии — регуляторный.

— Это значит, что энергия вырабатывается за счет холода. Этот способ достаточно непростой, но тоже имеет свои перспективы. Главное — войти в действующую инфраструктуру и наладить работу, — уточнил Кукушкин.

По мнению эксперта, на территории столицы не такое большое количество заводов и предприятий, чтобы полностью перейти на обеспечение зеленой энергией.

Однако Минэкономразвития РФ оценило общий объем инвестиций, который правительство России может направить на развитие зеленой энергетики в стране до 2030 года, в размере 659,29 миллиарда рублей.

— Предполагается, что к 2035 году три процента потребляемой энергии будет вырабатываться с помощью альтернативных источников. Сейчас зеленая энергетика актуальна в отдаленных населенных пунктах, в том числе в городе Горно-Алтайске. Можно тратить миллиарды рублей на то, чтобы протянуть в каждый дом свет, а можно установить солнечные батареи. К тому же климатические условия региона позволяют получать в полном объеме энергию Солнца. На данный момент там уже есть небольшая солнечная электростанция, — сказал директор Фонда энергетического развития, эксперт по энергетике Сергей Пикин.

В свою очередь действительный член Академии технологических наук Российской Федерации, член Московского городского совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, почетный изобретатель города Москвы Вячеслав Минаев пояснил, что Солнце дает один киловатт на квадратный метр.

— Я считаю, что если мы примем несколько законов, которые помогут более рационально относиться к поглощению энергии, то в скором времени сможем перейти на использование альтернативной энергии, — сказал Вячеслав Минаев.

Сергей Пикин уточнил, что в России сейчас ведутся строительные работы нескольких производств, где будут выпускать солнечные батареи и ветровые конструкции.

— В строительство заводов вложены большие средства. Для того чтобы сохранить эту отрасль и не отстать от зарубежных государств, нужно подготовить необходимую площадку, а именно построить предприятия, — пояснил Пикин.

В том числе на территории Москвы солнечные батареи и система фильтрации дождевой воды появятся на крыше реконструируемой электростанции ГЭС-2 у храма Христа Спасителя. Работы по установке стеклянной крыши и солнечных батарей планируется завершить осенью 2019 года, после чего строители приступят к отделке помещений. Как ранее сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, экологичной будет и система вентиляции здания: трубы бывшей электростанции после реконструкции начнут забирать чистый воздух с высоты 74 метров и подавать его вниз, где он будет равномерно распределяться по всему помещению. Солнечные батареи позволят вырабатывать более 10 процентов энергии.

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